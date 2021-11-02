Жители Свердловской области смогут приходить в ортопедические салоны без QR-кода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Свердловские власти расширили список зон, в которые жители региона смогут попасть без QR-кода или иных медицинских документов. В него вошли салоны оптики и ортопедические салоны, говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона во вторник.

"Объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, ортопедических салонов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости)", - говорится в документе.

В Свердловской области действует система QR-кодов. С 12 октября без соответствующего документа невозможно попасть в правительственные здания, а с 30 октября - в учреждения культуры, салоны красоты, санатории, заведения общественного питания и ТЦ. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки зарегистрировали 718 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 158 812 человек, выписали 142 952 пациентов, умерли 7 532 человек. По данным полпредства УрФО на 26 октября, в Свердловской области курс вакцинации прошли 28% жителей, что составляет 1,2 млн человек.