Ростовские суды приняли сторону работодателей по вопросу об обязательной вакцинации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Суды Ростовской области вынесли несколько решений в пользу работодателей по вопросам об отстранении от работы непривитых сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом во вторник на заседании оперативного штаба по контролю за распространением инфекции сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалев.

"В стране и в области уже есть положительная судебная практика, когда суды признают обоснованным отстранение работодателем от работы непривитого, подлежащего обязательной вакцинации. В Ростовской области уже первые суды прошли, и они на стороне работодателей и заинтересованных служб", - сказал Ковалев.

Глава регионального управления Роспотребнадзора призвал работодателей активно использовать в качестве меры профилактики коронавируса отстранение сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, которые отказываются от иммунизации.

В Ростовской области ранее управление Роспотребнадзора приняло решение об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий населения. К ним относятся работники сферы услуг, сотрудники организаций, осуществляющих гостиничные и туристические услуги, курьерскую деятельность и доставку, работники промышленных предприятий госслужащие, студенты старше 18 лет, индивидуальные предприниматели, а также волонтеры.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 157 357, выздоровели после заражения 133 102 человека, умерли 7 806. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04.