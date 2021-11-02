Тюмень, Москва и Красноярск стали регионами-лидерами в сфере "зеленых" инвестиций

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Тюменская область, Москва и Красноярский край составили тройку российских регионов-лидеров по суммарным объемам вложений в "зеленые" технологии за последние три десятилетия. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы по большим данным на базе МГУ имени М.В. Ломоносова проанализировали информацию о видах экономической деятельности в регионах, природоохранных территориях, а также данные о "зеленых" инвестициях компаний из Библиотеки корпоративных нефинансовых отчетов.

"Согласно результатам исследования, регионами-лидерами по суммарным "зеленым" инвестициям за период с 1991 по 2019 годы являются Тюменская область (520,336 млрд рублей), Москва (442,802 млрд рублей) и Красноярский край (308,229 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Лидерами по "зеленым" инвестициям на душу населения стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Республика Коми. Тюменская область по данному показателю занимает восьмое место, Красноярский край - 12-е, а Москва - 30-е место, отметили в МГУ.

К технологиям, инвестиции в которые считаются "зелеными", авторы относят направления развития возобновляемых источников энергии, снижения энергопотребления на предприятиях и в домохозяйствах, методы рационализации использования природных ресурсов, а также пути противодействия и адаптации к изменению климата.

Самыми популярными направлениями финансирования стали охрана и рациональное использование водных ресурсов (986,557 млрд рублей), охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата (813,829 млрд рублей), а также охрана и рациональное использование земель (272,408 млрд рублей).

Источники инвестиций

Основной источник "зеленых" инвестиций в России - собственные средства организаций. "К примеру, в 2018 году вклад компаний в экологические проекты в 19 раз превысил сумму, выделенную из федерального бюджета, а сумму из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - в 23 раза", - говорится в сообщении.

Среди российских компаний, которые публикуют сведения о "зеленых" инвестициях, лидерами по сумме инвестиций с 2001 по 2019 годы стали "Русгидро" (417,945 млрд рублей), "Газпром" (169,291 млрд рублей) и "Сургутнефтегаз" (111,682 млрд рублей).

"Исследования в области зеленых инвестиций особенно важны и актуальны сейчас для Российской Федерации в связи с повышением заинтересованности в так называемой повестке ESG (environmental, social and corporate governance, "экология, социальное развитие и корпоративное управление"). В долгосрочной перспективе именно качество оценки проектов в сфере зеленых инвестиций будет иметь ключевое значение для определения скорости развития отрасли", - считает заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский, чьи слова приводятся в сообщении.

Исследование основано на наборе данных для каталога, подготовленного Международным банковским институтом имени Анатолия Собчака совместно с компанией "Форсайт Консалтинг Групп", уточнили в МГУ.