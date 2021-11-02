Власти Санкт-Петербурга отметили низкий уровень вакцинации от COVID-19 среди студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Студенты высших учебных заведений Санкт-Петербурга показывают низкую заинтересованность к вакцинации от коронавируса, на данный момент привились порядка 25% молодых людей. Об этом во вторник на пресс-конференции ТАСС сообщил председатель комитета по науке и высшей школе города Андрей Максимов.

"Сейчас в вузах привились более 25%, <...> но я бы даже сказал, что они не привились, это количество переболевших и привитых. Потому что пока вакцинированных студентов не очень большое количество. <...> От молодежи очень многое зависит - будет ли осуществляться работа в офлайн-режиме, или будет она продолжаться в смешанном режиме. <...> Надо обеспечить жизнедеятельность своего учебного заведения благодаря совместной вакцинации", - сказал Максимов.

По его словам, каждый студент должен подходить ответственно к вопросам вакцинации, к культуре поведения и постараться обеспечить безопасность для других, в частности преподавательского состава. За время пандемии коронавирус обернулся летальным исходом для многих сотрудников учебных заведений, и сегодня численность вакцинированных преподавателей приближается к 80 % - установленному проценту управлением Роспотребнадзора по Петербургу, отметил Максимов.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов также подчеркнул низкие темпы вакцинации студентов. Многие молодые люди переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, при этом у них присутствует высокий уровень антител.

"На совете ректоров обсудили, что надо рассмотреть и принять решение по тем, у кого есть свидетельство о высоком уровне антител, и это должно, на наш взгляд, давать возможность получения QR-кода", - сказал он.

Обстановка в городе

Согласно справке о показателях эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, с начала массовой вакцинации первый компонент получили 1,7 млн человек, более 1,9 млн человек завершили цикл. Сейчас в городе развернуты 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных комплексов.

По данным оперативного штаба, за все время пандемии в Петербурге выявлено 714 870 случаев заражения коронавирусом. По данному показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. 641 001 петербуржцев выздоровело после COVID-19, 24 048 умерло. За последние сутки в городе выявили 3 066 новых случаев заражения.