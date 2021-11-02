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Более 90% пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в больницах ЯНАО, не прививались

По словам доктора медицинских наук Сергея Токарева, у вакцинированных вероятность попасть на реанимационную койку примерно в 16 раз меньше

ТАСС, 2 ноября. Свыше 90% людей, которые находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа, не были вакцинированы. Об этом сообщил во время прямого эфира во вторник главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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"В наших ямальских клиниках в тяжелом состоянии <...> 95% пациентов не привиты, не получившие ни одной дозы вакцины", - сказал Токарев.

Также он отметил, что у привитых вакциной "Спутник V" вероятность попасть на реанимационную койку примерно в 16 раз меньше, чем у невакцинированных.

По данным на 2 ноября, в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 54 464 случая заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заболевания каждые сутки, за последние выявили 145 случаев. В ЯНАО ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий населения, с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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