Более 90% пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в больницах ЯНАО, не прививались

ТАСС, 2 ноября. Свыше 90% людей, которые находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа, не были вакцинированы. Об этом сообщил во время прямого эфира во вторник главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"В наших ямальских клиниках в тяжелом состоянии <...> 95% пациентов не привиты, не получившие ни одной дозы вакцины", - сказал Токарев.

Также он отметил, что у привитых вакциной "Спутник V" вероятность попасть на реанимационную койку примерно в 16 раз меньше, чем у невакцинированных.

По данным на 2 ноября, в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 54 464 случая заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заболевания каждые сутки, за последние выявили 145 случаев. В ЯНАО ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий населения, с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения.