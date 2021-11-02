Новгородские секции и кружки смогут посещать только дети привитых от COVID-19 родителей

ТАСС, 2 ноября. Дополнительное образование в кружках и секциях в Новгородской области смогут получить только дети, чьи родители вакцинировались либо переболели коронавирусом. Новые ограничения, вступающие в силу с 15 ноября, анонсировал губернатор Андрей Никитин в своем видеообращении в соцсети " ВКонтакте ".

"Допобразование в спорте, культуре, просто каких-то кружках и секциях будет возможно только для тех детей, родители которых имеют сертификат о вакцинации либо соответствующие документы, связанные с тем, что они переболели. Эти ограничения придется ввести для того, чтобы защитить детей", - сказал Никитин.

Губернатор добавил, что новые ограничения не коснутся общеобразовательных учреждений. "Школы и колледжи будут работать в своем режиме, образование у нас не будет остановлено, то же самое касается и детских садов", - отметил он.

По словам главного санитарного врача Новгородской области Елены Никифоровой, сейчас в области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, за прошедшую неделю он составил 22%. В основном болеет работающее население (около 50% случаев) и неработающие пенсионеры (30% случаев). Среди детей больше всего случаев заражения фиксируется у школьников от семи до 17 лет. Все заболевания протекают с клиническими формами, только 11-13% - бессимптомно.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 50 923 случая заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки - 282 случая. После заражения коронавирусом в регионе выздоровели 45 423 человека, 522 умерли. Свободный коечный фонд оставляет 16%.