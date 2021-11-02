В Саратовской области сняли ограничения на оказание услуг шиномонтажа и торговлю газетами

САРАТОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области изменили ограничительные меры, введенные на территории региона в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября - теперь разрешается работа организаций, предоставляющих услуги шиномонтажа, а также нестационарных торговых точек, торгующих газетами и журналами. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Саратовской области.

"Изменены ограничительные меры, введенные на территории региона с 30 октября по 7 ноября. В Саратовской области разрешается работа организаций, предоставляющих услуги шиномонтажа, а также нестационарных торговых точек, торгующих газетами и журналами", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, решено возобновить работу мобильных точек вакцинации в ТЦ.

Ранее власти Саратовской области приняли решение приостановить деятельность общепита в нерабочие дни - с 30 октября по 7 ноября. В этот период закрываются все объекты розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, реализующих продукты питания или непродовольственные товары первой необходимости - при этом доля таких товаров должна составлять не менее 30%.

Работу прекращают организации бытового обслуживания, салоны красоты, крытые спортивные объекты и бассейны. Кроме того, запрещена деятельность досугово-развлекательных организаций и стоматологических клиник, кроме приема в экстренных случаях.

Запрещено проведение массовых физкультурных, спортивных, культурно-выставочных мероприятий. В нерабочие дни также прекращается работа выставочных залов, библиотек, кинотеатров, концертных залов. Ограничения распространяются на деятельность цирков, детских игровых комнат и развлекательных центров, крытых зоопарков.

2 ноября в Саратовской области зарегистрировано 614 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 102 612 человек. Выздоровели с начала эпидемии 90 536 человек, за сутки - 293 человека.