В Подмосковье врачам предоставили более 50 земельных участков

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья предоставили врачам из региона 55 земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Минмособлимущества во вторник.

"Пятьдесят пять земельных участков предоставили подмосковным врачам в безвозмездное пользование в рамках программы поддержки медицинских работников Московской области, стартовавшей в июле по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, предоставление земельных участков в безвозмездное пользование - еще одна мера, которая призвана поощрить медицинских работников Подмосковья в это непростое время, а также привлечь ценных специалистов в удаленные от МКАД территории, которые остро нуждаются в квалифицированных медицинских кадрах.

"В рамках программы получить земельные участки могут врачи Подмосковья, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее 3-х лет по одной из 36 видов специальностей в 31 городском округе Московской области", - говорится в сообщении.

В настоящее время уже предоставлены медикам 55 земельных участков в 16 городских округах региона: Воскресенске, Бронницах, Дмитровском, Домодедове, Сергиево-Посадском, Серебряных Прудах, Шатуре, Луховицах, Богородском, Серпухове, Ступино, Лосино-Петровском, Шаховской, Орехово-Зуевском, Егорьевске и Пушкинском.