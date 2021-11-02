Во Владимирской области акушерский корпус достроят до конца года

КОВРОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Строительство самого современного акушерского корпуса во Владимирской области завершится в Коврове до конца года, а первых пациентов учреждение примет уже в 2022 году. Об этом во вторник сообщил журналистам врио губернатора региона Александр Авдеев во время рабочей поездки в Ковров.

Как сообщалось, в августе 2018 года на тот момент губернатор Владимирской области Светлана Орлова представила президенту России Владимиру Путину инициативу о создании во втором по величине городе региона, Коврове, перинатального центра. О поддержке инициативы также заявил Минздрав России. Открыть медучреждение планируется на базе больничного корпуса, строительство которого приостановили в 1995 году. На реализацию проекта из федерального бюджета выделили более 1,2 млрд рублей.

"Я думаю, строители закончат к концу года. Может быть, останутся какие-то недоделки, но они вполне уже устранимы, потому что мы видим, что корпус находится в стадии завершения. Будет поставка оборудования в конце ноября - начале декабря. Надеюсь, в скором времени мы увидим в завершенном виде весь объект", - отметил Авдеев, уточнив, что в январе корпус планируется передать эксплуатирующей организации - Ковровской многопрофильной городской больнице № 1.

Глава региона также сообщил журналистам, что для центра закупается передовое оборудование, что дает основания назвать его самым современным акушерским корпусом в регионе. Как пояснил ТАСС главный врач учреждения Александр Плакунов, корпус будет рассчитан на 75 коек и сможет принимать до 2,5 тыс. родов в год.

По данным Владимирстата, в первом полугодии 2021 года во Владимирской области родились 4 782 человека.