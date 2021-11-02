Сотрудники СК РФ будут на занятиях использовать белорусские судебно-экспертные техсредства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета РФ будут на курсах повышения квалификации, в частности, по обмену с Белоруссией, использовать белорусские судебно-экспертные приспособления и технические средства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

Ранее представитель предприятия "Белсудэкспертобеспечение" госкомитета судебных экспертиз Белоруссии посетили российский СК. "Белорусские коллеги на встрече продемонстрировали технические средства и приспособления, выпускаемые РУП "Белсудэкспертобеспечение". Данную продукцию планируется использовать для проведения занятий с сотрудниками Следственного комитета РФ, приезжающими на повышение квалификации, а также студентами образовательных учреждений Следственного комитета РФ, изучающими криминалистику", - сообщили в ведомстве.

В СК РФ отметили, что во вторник в Минске глава ведомства Александр Бастрыкин провел встречу с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии Алексеем Волковым. На встрече была отмечена важность активизации работы по расследованию геноцида мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территории бывших республик Советского Союза, важность экспертной работы, в ходе которой исследуются, в том числе, архивные материалы.

"Кроме того, обозначена актуальность обмена специальными познаниями при проведении экспертиз в ходе расследования преступлений в сфере информационных технологий. В этой связи были достигнуты договоренности о подготовке и реализации на практике программ обучения, которые позволяли бы российским и белорусским экспертам и криминалистам учиться и перенимать друг у друга положительный опыт", - добавили в СК.