Власти Тамбовской области заявили, что регион выходит на плато по коронавирусу

ТАМБОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Тенденция к выходу на плато по заболеваемости коронавирусом отмечается в Тамбовской области, медики отмечают незначительный ежесуточный прирост по числу заболевших на протяжении недели, сообщил во вторник врио главы региона Максим Егоров.

"По заболеваемости COVID-19 мы вышли на достаточно стабильный уровень: на протяжении недели у нас фиксируется рост по числу заболевших [относительно предыдущего дня] плюс один-два человека. <…> Мы рассчитываем, что ситуация вышла на плато и теперь будем ожидать снижения числа заболевших", - сообщил Егоров в прямом эфире телеканала "Россия-24".

По данным регионального оперштаба в Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано 207 новых случаев заболевания ковидом, неделей ранее - 186 случаев.

Егоров отметил, что в регионе ведется активная прививочная кампания, благодаря которой наблюдается рост числа вакцинаций. В настоящий момент в Тамбовской области привито 416,3 тыс. человек, это 62,3% от плана. "При этом у нас очень большой процент вакцинированных среди лиц пожилого возраста, более 70%", - сказал Егоров.

Он отметил, что в регионе не рассматривается возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. "Сегодня проводили совещание с главами муниципальных образований и приняли решение, что не планируем [продление нерабочих дней], нужно работать", - сообщил Егоров.

С начала пандемии в Тамбовской области выявлено 48 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 46 тыс. человек, 1 128 пациентов умерли. В ковид-госпиталях области развернуто 1 612 коек, свободными остаются 168 мест.

Нерабочие дни объявлены в Тамбовской области для всех организаций, кроме предприятий непрерывного цикла, с 30 октября по 7 ноября работают только аптеки и продуктовые магазины. В период нерабочих дней запрещены массовые мероприятия, не работают кинотеатры, дома творчества, парикмахерские, тренажерные залы, жители 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции до отдельного распоряжения властей. Музеи, театры, санатории продолжат работу с соблюдением всех мер эпидбезопасности и при условии предоставления QR-кода или справки, работу кафе и ресторанов ограничили до 23:00.