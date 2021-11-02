В Петербург поставили первые пять автобусов на газомоторном топливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Первые пять автобусов на газомоторном топливе из 20, приобретенных в 2021 году, поступили в Петербург, стоимость всей партии составляет 322,8 млн рублей. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

"В автопарк "Пассажиравтотранса" прибыли первые пять из 20 автобусов на компримированном природном газе, <…> закупленные предприятием в этом году. Помимо традиционных требований к подвижному составу, среди которых низкий пол, приспособленность для маломобильных пассажиров, современная система оплаты проезда и USB-зарядки, новая партия оборудована системой интеллектуальной помощи водителю. Она повысит безопасность перевозок и снизит влияние человеческого фактора на возникновение ДТП", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в новых автобусах салон рассчитан на перевозку 89 человек. Партию выполнили в уже привычном для пассажиров фирменном лазурном цвете. Сегодня общее количество автобусов на компримированном природном газе в парке "Пассажиравтотранса" составляет 229 единиц. Преимуществом использования метана является его экологичность. Количество вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем при использовании дизельного топлива, что, в свою очередь, снижает уровень загрязнения воздуха. Маршруты, на которые выйдет новая техника, определят позже.

Ранее власти города сообщали, что в 2022 году в Петербурге появится около 3 тыс. автобусов на газомоторном топливе. Планируется, что все автобусы будут отечественного производства, а через несколько лет весь автобусный общественный транспорт переведут на экологичное топливо.