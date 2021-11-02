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Туман в Москве продержится до конца дня 2 ноября

В МЧС рекомендовали не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, пешеходам быть предельно внимательными при переходе дороги
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МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МЧС продлило экстренное предупреждение о сильном тумане в Москве до конца вторника, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сказали в ведомстве.

Ранее главк сообщал, что туман сохранится до 14:00 вторника.

В МЧС рекомендовали не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, пешеходам быть предельно внимательными при переходе дороги, а водителям - снизить скорость и избегать резких маневров.

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