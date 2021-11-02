Московский туман заканчивается на высоте 120 м

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Верхняя граница московского тумана располагается ниже Останкинской телебашни, облака покрыли город на высоте 120 м. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Уникальное явление можно наблюдать со смотровой площадки Останкинской телебашни - опустившиеся на землю облака. Именно так выглядит туман, окутавший столицу. Его верхняя граница заканчивается на высоте около 120 м, прекрасно видны выглядывающие из тумана высотные здания", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что подобные погодные явления на Останкинской башне можно наблюдать "лишь несколько раз в год, осенью и весной".

"1 ноября стояла безоблачная погода, <...> что привело к резкому охлаждению почвы и образованию тумана. По словам ответственного за метеооборудование Останкинской башни Сергея Родителева, туман образуется ночью при ясной погоде и слабом ветре, и достигает максимального развития на рассвете". - добавили в РТРС.

По данным пресс-службы, "уже в ближайшее время ожидается рассеивание тумана: как только атмосферное давление начнет опускаться, ветер усилится, станет теплее, а вместо тумана пойдет дождь". А туман в виде облаков вернется на обычную высоту - до 1-1,5 км, заключили в РТРС.