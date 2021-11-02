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Туман в Москве стал главным запросом после коронавируса в поиске Google за сутки

По данным аналитики, 2 ноября число запросов по теме "туман" выросло в поиске на 50 тыс.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число запросов о тумане в Москве за сутки выросло на 50 тысю и стало вторым по частотности запросом в Google после коронавируса в России. Об этом сообщается результатах аналитики сервиса Google trends.

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По данным аналитики, 2 ноября число запросов по теме "туман" выросло в поиске на 50 тыс., что по динамике роста сделало его вторым по популярности после запроса "коронавирус" (+500 тыс.).

Синоптики Гидрометцентра, выпустившие во вторник специальное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, отмечали, что туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Московской области до 15:00 мск. Однако пока полностью непогода так и не покинула регион. По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, образовавшийся туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха.

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Россия
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