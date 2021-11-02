Губернатор Псковской области заявил о пике заболеваемости коронавирусом в регионе

ПСКОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число инфицированных коронавирусом жителей приблизилось к 59 тыс. человек, зафиксировали снижение динамики выявления новых случаев коронавируса и предполагают, что регион достиг пика по числу заражений. Об этом сообщил во вторник губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире телеканала " Россия-24 ".

"На прошлой неделе постарались максимум сотрудников перевести на удаленку и объявили самоизоляцию и вакцинацию для пожилых людей. Результаты есть: по сравнению с прошлой неделей зафиксировано незначительное снижение заболеваемости, и мы с осторожностью предполагаем, что в настоящий момент мы проходим пик заболевания", - сказал Ведерников.

Он напомнил, что власти региона ввели систему QR-кодов в предприятиях общепита, организациях досуга и фитнес-клубах. "Мы не стали достаточно широко применять систему QR-кодов, ввели только на то, без чего люди могут прожить. Мы не стали ограничивать работу парикмахерских, потому что сложно представить, как человек сам себя может подстричь", - уточнил губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 58 603, 50 177 человек выздоровели, 919 умерли. До 7 ноября приостановили работу учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в регионе ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запретили без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.