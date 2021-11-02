Ожидающих рейса на Москву в нижегородском аэропорту пассажиров разместят в гостиницах

ТАСС, 2 ноября. Власти Нижегородской области окажут поддержку пассажирам, ожидающим вылета в Москву из международного аэропорта имени В.Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Их разместят в гостиницах Нижнего Новгорода, куда организуют трансфер.

"Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуем размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также совместно с Минтрансом для пассажиров организуем трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Кроме того, принято решение координационного штаба, в соответствии с которым заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам", - сообщил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев.

Пассажиров разместят в ближайших к аэропорту гостиницах "Волна" и "Русский капитал", им предоставят горячее питание, отметили в пресс-службе правительства, добавив, что все эти меры предпринимаются в соответствии с требованиями пункта 99 Федеральных авиационных правил.

Поддержка оказывается по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Для контроля ситуации сформировали оперативный штаб. В аэропорт выехали министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев и директор департамента развития туризма Сергей Яковлев.

Как сообщал ТАСС, из-за сильного тумана в Москве с полуночи нижегородский аэропорт принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из других регионов и из-за рубежа. С пассажирами, ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний. В аэропорту сообщали, что собственные рейсы обслуживаются по расписанию.