В Пятигорске в День народного единства пройдет Фестиваль промыслов и ремесел России

ПЯТИГОРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Фестиваль промыслов и ремесел народов России пройдет в Пятигорске Ставропольского края 4 ноября в онлайн-формате. В программе - мастер-классы ремесленников и показы этноколлекций от российских дизайнеров, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Секреты богородской резьбы и уфтюжской росписи: в Пятигорске в День народного единства пройдет Фестиваль промыслов и ремесел народов России. Формат мероприятий ко Дню народного единства был изменен из-за принятых профилактических мер противодействия COVID-19. Запланированные в Пятигорске торжества пройдут онлайн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телемарафон будет транслироваться 4 ноября с 10:00 до 15:00 на телеканале "Свое ТВ" и в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице администрации города Пятигорска.

Основная цель фестиваля - продемонстрировать богатое культурное наследие народов России, способствовать сохранению национальных традиций и культур, популяризации творчества, народных художественных промыслов и ремесел.

"Исторические факты, поздравления от олимпийских чемпионов, волонтеров, заслуженных врачей, учителей, известных блогеров, музыкальные подарки от исполнителей и творческих коллективов, а главное - мастер-классы ремесленников и показы этноколлекций от известных российских дизайнеров - праздничная программа обещает быть красочной и познавательной", - сказано в пресс-релизе.

День народного единства отмечается в России с 2005 года.