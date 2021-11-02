Работу салонов сотовой связи с отдельными входами разрешили в Чувашии в нерабочие дни

ТАСС, 2 ноября. Власти Чувашии разрешили в нерабочие дни работу салонов сотовой связи с отдельными уличными входами. Об этом говорится в указе, опубликованном во вторник на официальном портале органов власти республики.

Ранее власти Чувашии приняли решение приостановить работу всех непродовольственных магазинов в нерабочие дни. Запрет ввели на деятельность всех организаций непродовольственного сектора, учреждений сферы развлечений, сервиса и досуга, за исключением предприятий общепита, имеющих статус covid-free зоны с площадью обслуживания не менее 150 кв. м. Ограничения также не распространяются на заведения питания для сотрудников организаций, деятельность которых не приостановили. 1 ноября разрешили работу зоомагазинов и ветеринарных аптек.

"Установить, что на территории Чувашской Республики в период со 2 по 7 ноября 2021 года включительно осуществляют деятельность: специализированные торговые объекты, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа в такой торговый объект", - отмечается в тексте документа.

Кроме того, разрешили работу торговых объектов, которые реализуют непродовольственные товары первой необходимости. Обязательным условием для них также является наличие отдельного уличного входа.

Указ также обязывает граждан с подтвержденным коронавирусом и контактировавших с ними лиц, прибывших на территорию страны, соблюдать режим изоляции на дому или в условиях обсерватора. Отмечается, что это ограничение установили в соответствии с предложениями, поступившими от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии, о проведении мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявили 38 172 случая коронавируса. Выздоровели 33 459 человек, умерли 2 794 пациента с подтвержденной инфекцией.