Ульяновские чиновники получили выговоры из-за жалоб на работу торговли в нерабочие дни

УЛЬЯНОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во вторник объявил выговор заместителю руководителя администрации губернатора - начальнику государственно-правового управления Алексею Преображенскому, председателю Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслану Гайнетдинову, а также и. о. министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаилу Семенкину после жалоб покупателей на невозможность купить средства гигиены, составы для прочистки засоров, зубную пасту и другие товары первой необходимости в магазинах в нерабочие дни. О принятых мерах губернатор заявил на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах жители региона размещали эмоциональные комментарии о запрете на продажу в ряде магазинов товаров, которые относятся к категории первой необходимости. Сообщалось, что закрыт доступ к средствам женской гигиены, различным моющим и чистящим средствам, ополаскивателям, кондиционерам для белья, зубным пастам и щеткам.

"За ошибочными и несогласованными действиями органов власти стоят конкретные руководители, в отношении которых я сделал определенные выводы. Сама ситуация требует от меня как руководителя региона принятия определенных решений. Алексей Сергеевич Преображенский, Руслан Шевкатович Гайнетдинов, Михаил Иванович Семенкин, за провал работы в курируемых сферах каждому из вас я объявляю выговор", - сказал губернатор.

В Ульяновской области нерабочие дни установлены с 30 октября по 7 ноября. В этот период объявлены дополнительные ограничения. В частности, установлен запрет на проведение любых массовых мероприятий, в том числе запрещается посещение ночных клубов (дискотек), развлекательных заведений, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Приостановлена деятельность салонов красоты, косметических, массажных, СПА-салонов, соляриев, саун, бань. Кроме того, не работают образовательные и физкультурно-спортивные организации, непродовольственные магазины, за исключением реализующих товары первой необходимости.

По словам главы региона, первые дни действия введенных требований указа показали недоработки правительственного блока в отношении деятельности торговых сетей.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 96 858 случаев коронавируса. Как сообщили журналистам в правительстве региона, на амбулаторном лечении находятся 11 417 человек, на стационарном - 2 939. Свободный коечный фонд составляет 5-7%. Вакцинированы первым компонентом 450 479 человек, полностью завершили вакцинацию 326 513 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 85 586 человек, умерли 3 068 пациентов с подтвержденной инфекцией.