Тюменские власти проверят техготовность медучреждений региона для вакцинации детей

ТЮМЕНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Тюменской области проводит мониторинг технической готовности медучреждений к вакцинации детей на тот случай, если будет принято решение о старте вакцинации несовершеннолетних. Об этом во вторник журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

Ранее в соцсетях жители региона обсуждали письмо департамента здравоохранения о подготовке детских поликлиник для организации вакцинации от ковида среди детей. Некоторые жители региона начали высказывать предположения, что за этим скрываются планы по обязательной вакцинации детей.

"Планов по обязательной вакцинации детей от COVID-19 не существует. <...> Вопрос о вакцинации детей от COVID-19, действительно, публично обсуждается официальными лицами уже продолжительное время. Проводятся соответствующие медицинские исследования. <...> При этом запрос на детскую вакцинацию со стороны родителей реально существует. Поэтому департамент здравоохранения проводит мониторинг технической готовности медучреждений к детской вакцинации на случай, если такое решение будет принято", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона, быть готовыми к вакцинации несовершеннолетних нужно заблаговременно. Для этого необходимо иметь квалифицированных сотрудников и оснащенные медучреждения.

За минувшие сутки зарегистрировано 340 случаев заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 71 460 случаев, выздоровели 58 622 человек, полный курс вакцинации прошли 652 152. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 53,6%.