Глава Марий Эл выделил еще 5 млн рублей на закупку экспресс-тестов от коронавируса

ТАСС, 2 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил министру финансов региона выделить Минздраву республики дополнительно 5 млн рублей на приобретение тестов для экспресс-диагностики новой коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.

"Немедленно закупаем еще экспресс-тесты. До 31 декабря мы с гарантией экспресс-тестированием должны быть закрыты. В дополнение к этому будет работать обновленное оборудование - это два аппарата, которые за счет федеральных средств в рамках модернизации лабораторной службы поступят в республику уже в декабре. Гарантий нет, а сбой недопустим. Поэтому закупаем еще на 5 млн рублей тесты и активнейшим образом наращиваем объемы, потому что это крайне необходимо", - сказал глава Марий Эл Александр Евстифеев, передает пресс-служба.

28 октября Минздраву региона было выделено 13 млн рублей на приобретение дополнительного оборудования для тестирования на коронавирус и закупку расходных материалов для экспресс-тестирования.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Марий Эл Светланы Булатовой, метод экспресс-тестирования не требует лабораторной нагрузки, но позволяет осуществить больший охват населения и является крайне эффективным с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлен 22 771 случай заражения коронавирусом, из них 127 - за последние сутки. 20 169 пациентов выздоровели, 692 умерли.