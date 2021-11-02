Марафон для студентов в рамках "Времени карьеры" охватит 16 городов России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Организаторы всероссийской акции "Время карьеры" запустили марафон для студентов, на котором расскажут про стратегии построения карьеры и компетенции будущего. Очные и онлайн-мероприятия марафона охватят 16 городов России, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) во вторник.

УрФУ стал инициатором всероссийской акции "Время карьеры", организованной УрФУ, АНО "Россия - страна возможностей" и Минобрнауки России по поручению президента РФ Владимира Путина. В первой акции осенью 2020 года приняли участие более 60 000 студентов в 35 городах России.

"20 карьерных мастер-классов от специалистов ведущих российских компаний пройдут в ноябре в онлайн-формате и очно в 16 городах России. <…> Среди тем мастер-классов: стратегии построения карьеры для молодежи, компетенции будущего, лайфхаки в поиске вакансий, презентация опыта работы, эффективные резюме и собеседования. Также зрителям расскажут о создании игр, возможностях smart-металлургии, автоматизации строительства, цифровой трансформации компаний", - сказали в вузе.

Зрители прямых эфиров смогут проконсультироваться о трудоустройстве со специалистами Трубной металлургической компании и группы "Синара", международной стаффинговой группы Ancor, Корпоративной академии Росатома, компаний "Сбер", "Брусника" и других. Кроме того, истории успеха студентам расскажут победители конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей", уточняют в вузе. Главная задача марафона, отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров, - помочь студентам избежать частых ошибок при поиске вакансий и в процессе трудоустройства.

"Карьерный марафон - одна из инициатив всероссийской акции "Время карьеры", которая состоится в ноябре в 16 городах, а также онлайн для всех студентов и недавних выпускников вузов страны. Мастер-классы от компаний нацелены на молодых соискателей без опыта работы и помогут правильно презентовать себя работодателю, чтобы увеличить шансы трудоустройства и получить работу мечты", - приводят в вузе слова заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Агафонова.

Всероссийская акция "Время карьеры" - проект АНО "Россия - страна возможностей", Минобрнауки России и Уральского федерального университета. Цель проекта - знакомство молодежи с работодателями в неформальной обстановке и развитие прямой связи "работодатель - студент", формирование представлений о рынке труда и требованиях к молодым специалистам и выпускникам, содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности, содействие компаниям в подборе кадров.