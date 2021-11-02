Строительство онкодиспансера на Ставрополье планируют завершить в 2024 году

СТАВРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Работы по строительству краевого онкодиспансера на Ставрополье планируется завершить в 2024 году, он будет расположен на территории существующего диспансера. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края .

Новый лечебно-диагностический корпус краевого онкологического диспансера возводится в Северо-Западном районе краевой столицы в рамках национального проекта "Здравоохранение". "Работы на объекте идут по графику. Сейчас строители занимаются возведением стен будущего медучреждения. Строительство онкологического диспансера займет более 30 месяцев, таким образом, завершение работ запланировано на 2024 год", - приводит пресс-служба слова и. о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерия Савченко.

Строительство ведется на территории существующего диспансера на улице Октябрьской. Мощность нового стационарного отделения - 376 коек, дневной стационар рассчитан на 10 мест, поликлиника сможет принять 600 человек в смену.

Согласно проекту, на первом этаже здания разместят приемное отделение, кабинеты МРТ, отделение медицинской визуализации, онкохирургическое палатное отделение на 60 коек и отделение радионуклидной терапии. На втором этаже - отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, ангиографии, отделение эндоскопической диагностики, гематологическое отделение, блок трансфузиологии с криохранилищем, а также палатный блок трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. На третьем этаже корпуса будут поликлинические отделения и блок клинико-диагностических исследований. Кроме того, в корпусе запроектированы реанимационный и послеоперационный блоки, отделение интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что благодаря реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" арсенал хирургов Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера пополнился тремя высокотехнологичными гамма-детекторами стоимостью более 1 млн рублей.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.