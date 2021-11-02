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Власти Волгоградской области заявили, что регион обеспечен вакцинами от коронавируса

Обеспеченность составляет почти 300 тыс. комплектов препаратов всех видов

ВОЛГОГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Волгоградской области на фоне массовых жалоб местных жителей на дефицит "Спутник Лайт" сообщили об отсутствии дефицита вакцин от коронавирусной инфекции. Обеспеченность вакцинами составляет почти 300 тыс. комплектов препаратов всех видов, сообщили во вторник ТАСС в региональном комитете здравоохранения.

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"На сегодняшний день в Волгоградской области нет дефицита вакцин от новой коронавирусной инфекции. Обеспеченность вакцинами против коронавирусной инфекции, по данным на 2 ноября, составляет почти 300 тыс. комплектов препаратов всех видов. Запасы регулярно пополняются. Последняя партия в регион поступила 1 ноября", - сказали в комитете, не уточнив, сколько именно доз вакцин "Спутник Лайт" сейчас имеется в запасе.

Ранее в СМИ появилась информация о массовых жалобах местных жителей на отсутствие в прививочных пунктах вакцины "Спутник Лайт".

По информации регионального комитета здравоохранения, последняя партия поступившей вакцины - 21 950 комплектов "Гам-ковид-вак". Всего в регион поступило 1 млн 351 тыс. 139 вакцин, первым компонентом привиты более миллиона местных жителей, таким образом план по вакцинации от COVID-19 в Волгоградской области выполнен более чем на 60%.

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области на 2 ноября, в регионе выявлены около 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,6 тыс. человек. 

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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