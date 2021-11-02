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Всероссийская перепись населения

Около 70 тыс. росгвардейцев Центрального округа приняли участие в переписи

В Москве в переписи приняли участие около 14 тыс. сотрудников и военнослужащих структурных подразделений столичного главка Росгвардии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Почти 70 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии Центрального округа приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

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"Около 70 тыс. военнослужащих и сотрудников Центрального округа уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, которая проводится с 15 октября по 14 ноября. Кроме того, в переписи принимают участие члены семей росгвардейцев. Так, в Москве в переписи приняли участие около 14 тыс. сотрудников и военнослужащих структурных подразделений столичного главка Росгвардии. Большинство из них воспользовались возможностями онлайн-формата и заполнили электронные анкеты на портале "Госуслуги", - сказал собеседник агентства.

Также в главке отметили, что одно из преимуществ, упрощающих процедуру прохождения переписи населения на портале "Госуслуги", заключается в отсутствии необходимости вручную заполнять свои личные данные. Система автоматически учитывает необходимую ей информацию из личного кабинета пользователя.

"В настоящий момент полностью завершена перепись среди военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в воинских частях Центрального округа Росгвардии, расположенных в Москве, Московской, Калужской и Рязанской областях", - заключили в пресс-службе.

Теги
РоссияВсероссийская перепись населения
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