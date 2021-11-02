Пассажирам рейсов на Москву в Нижнем Новгороде помогут оформить претензии к перевозчикам

В соцсетях появилась информация о том, что пассажиры вынужденно приземлившихся в Нижнем Новгороде самолетов из-за тумана в Москве в течение нескольких часов находятся на бортах и их якобы не выпускают. Очевидцы жалуются на отсутствие еды и воды.

ТАСС, 2 ноября. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области готово при необходимости помочь пассажирам, ожидающим вылета в Москву в аэропорту Нижнего Новгорода, составить претензии к авиаперевозчикам, сообщили в пресс-службе управления.

"После публикаций в социальных сетях и СМИ о нарушении прав пассажиров при задержке рейса сотрудники управления Роспотребнадзора незамедлительно взяли на контроль ситуацию с обеспечением питанием, водой и гостиницами пассажиров. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области готово оказать консультации и помощь в составлении претензий к перевозчику пассажирам самолетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники санитарно-карантинного пункта регионального Роспотребнадзора обходят зал ожидания аэропорта с целью оказания практической помощи пассажирам с детьми, инвалидам, пассажирам пожилого возраста. На месте также работает исполняющий обязанности Нижегородского транспортного прокурора, который контролирует обеспечение прав пассажиров и надлежащее оказание услуг при ожидании рейса, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. При наличии оснований будут приняты примет меры прокурорского реагирования.

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили, что власти Нижегородской области окажут поддержку пассажирам, ожидающим вылета в Москву из международного аэропорта имени В. Чкалова в Нижнем Новгороде. Их разместят в ближайших к аэропорту гостиницах, куда будет организован трансфер. Пассажирам также будет предоставлено горячее питание.

Как сообщал ТАСС, из-за сильного тумана в Москве с полуночи нижегородский аэропорт принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из других регионов и из-за рубежа. С пассажирами, ожидающими информацию о вылете, работают представители авиакомпаний. В аэропорту сообщали, что собственные рейсы обслуживаются по расписанию.