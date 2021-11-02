В Красноярском крае планируют заместить 15 малоэффективных угольных котельных до 2022 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Замещение 15 малоэффективных угольных котельных в Красноярском крае планируется до конца года. Об этом сообщил первый заместитель министра экологии и рационального природопользования региона Игорь Варфоломеев на итоговом форуме "Сообщество" во вторник.

"На сегодняшний день уже замещено 15 малоэффективных угольных котельных, и до конца года планируется замещение еще 15 малоэффективных угольных котельных", - сказал он.

По его словам, после завершения мероприятий по замещению малоэффективных угольных котельных выбросы удастся снизить более чем на 8%. Также Варфоломеев отметил, что необходим комплексный подход к снижению выбросов промышленных предприятий, машин и частного сектора.

Ранее сообщалось, что загрязняющие воздух выбросы в Красноярске снизились на 7% за последние четыре года. Для Красноярска наиболее значимыми мероприятиями являются модернизация красноярской ТЭЦ-1 со строительством дымовой трубы высотой не менее 270 метров, оснащение котлов электрофильтрами, замещение малоэффективных угольных котельных, переход предприятий на наилучшие доступные технологии.

Мероприятия по снижению загрязняющих выбросов в Красноярске проходят в рамках федерального проекта "Чистый воздух", входящего в состав нацпроекта "Экология". Он направлен а улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Проект предусматривает снижение к 2024 году совокупного объема вредных выбросов в атмосферный воздух в указанных городах более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. На реализацию "Чистого воздуха" предусмотрено более 500 млрд рублей, большая часть из них - средства внебюджетных источников (промышленных предприятий и компаний).

Форум "Сообщество" проводится Общественной палатой с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задачей форума является выявление лучших региональных и федеральных практик гражданской активности, объединение единомышленников, активизация развития гражданского общества в регионах.