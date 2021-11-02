Пункты вакцинации появятся в магазинах X5 Retail Group во всех ростовских муниципалитетах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроются в магазинах X5 Retail Group во всех городах и районах Ростовской области. Об этом сообщила во вторник на заседании оперативного штаба по контролю за распространением инфекции первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

"У нас работают пункты вакцинации в крупных торговых центрах. Как раз сегодня мы достигли договоренности с X5 Retail Group об открытии дополнительных мобильных пунктов в их сетях по всей области", - сказала Теплякова.

По словам замминистра, сейчас в Ростовской области работают 365 пунктов вакцинации. Мобильные пункты могут в ближайшее время появиться также на предприятиях в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

Как отметила Теплякова, в последние четыре дня темпы вакцинации от коронавируса возросли и соответствуют среднероссийским показателям.

С начала прививочной кампании в Ростовскую область, по данным регионального Минздрава, поступило более 2.171 млн доз вакцины. Прививки сделали более 1,677 млн человек. При этом два компонента вакцины получили 1,616 млн жителей региона.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 157 357, выздоровели после заражения 133 102 человека, умерли 7 806. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. В области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий населения.