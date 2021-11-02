Сочинским студентам дарят экскурсии за вакцинацию

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Студентам Сочинского государственного университета дарят билеты на экскурсии в качестве мотивации к вакцинации от коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский по итогам встречи с ректором вуза Галиной Романовой.

"В СГУ уже разработана мотивационная программа - привитые студенты получают билеты на экскурсии, отмечается и работа кураторов в этом направлении. Прямо на территории вуза работает прививочный пункт. Ведется большая информационная работа, проводятся встречи с врачами", - написал глава Сочи.

Вместе с тем, число привитых от коронавируса студентов в университете составляет всего 15%, по учебным заведениям города этот показатель составляет 17%. В вузе это объясняют тем, что с начала учебного года большую часть времени студенты обучаются дистанционно, более 30% учащихся - из других городов. Преподавательский состав вакцинирован более чем на 80%.

Согласно постановлению главного санитарного врача Краснодарского края, вакцинацию должны пройти не менее 80% студентов.

"Взял ситуацию под личный контроль. Будем искать новые методы привлечения молодежи к вакцинации. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе стабильная, как докладывают мне ежедневно сотрудники Роспотребнадзора города. Тем не менее новый штамм переносится тяжелее, в том числе, и молодыми людьми. И единственным средством борьбы с пандемией остается вакцинация", - добавил Копайгородский.

На сегодняшний день в Сочи сделали прививку почти 199 тыс. жителей. Ежедневно вакцинируются порядка 1 тыс. человек. Прививочные пункты работают в каждом районе курорта.