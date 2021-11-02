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В аэропорту Киева не комментируют ситуацию с вынужденной посадкой рейса Будапешт - Москва

По неподтвержденным данным, Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер, на котором находится много россиян, отправится обратно в Будапешт

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники аэропорта Борисполь отказались комментировать ситуацию с самолетом авиакомпании WizzAir, следовавшим из Будапешта в Москву и совершившим во вторник вынужденную посадку в Киеве из-за сильного тумана над российской столицей.

На просьбу ТАСС прояснить ситуацию сотрудники аэропорта ответили, что "не уполномочены комментировать".

По неподтвержденным данным, Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер, на котором находится много россиян, отправится обратно в Будапешт.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами. Прекращено также железнодорожное сообщение.

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