В аэропорту Киева не комментируют ситуацию с вынужденной посадкой рейса Будапешт - Москва

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники аэропорта Борисполь отказались комментировать ситуацию с самолетом авиакомпании WizzAir, следовавшим из Будапешта в Москву и совершившим во вторник вынужденную посадку в Киеве из-за сильного тумана над российской столицей.

На просьбу ТАСС прояснить ситуацию сотрудники аэропорта ответили, что "не уполномочены комментировать".

По неподтвержденным данным, Киев не дал разрешение на вылет в Москву, поэтому лайнер, на котором находится много россиян, отправится обратно в Будапешт.

Регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. С апреля 2019 года прекратилось и нерегулярное авиасообщение между странами. Прекращено также железнодорожное сообщение.