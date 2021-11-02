{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белоруссия и Россия будут развивать сотрудничество в области экспертных исследований

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Минск с рабочим визитом

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии и России намерены развивать сотрудничество в области экспертных исследований в рамках борьбы с преступностью. Об этом сообщила ТАСС во вторник официальный представитель СК Белоруссии Юлия Гончарова по итогам встречи председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и первого замглавы СК Белоруссии Олега Шандаровича с участием председателя Государственного комитета судебных экспертиз республики Алексея Волкова.

"Участники встречи заявили о готовности продолжать обмен научным опытом, внедрять в практику положительные наработки в области экспертных исследований как России, так и Беларуси в целях повышения эффективности взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью", - отметила официальный представитель СК Белоруссии.

Глава СК России Бастрыкин посетил Минск с рабочим визитом. Ранее Бастрыкин и Шандарович обсудили актуальные вопросы расследования различного рода преступлений, в особенности экстремистской направленности и в сфере высоких технологий, защиты прав и законных интересов потерпевших от преступных посягательств.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичБелоруссияРоссия
Декларацию о защите лесов и землепользовании приняли 105 стран, включая Россию и США
Государства, в частности, намерены выработать и имплементировать стимулирующие программы в области сельского хозяйства, которые бы учитывали вопросы защиты окружающей среды
Читать полностью