Белоруссия и Россия будут развивать сотрудничество в области экспертных исследований

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии и России намерены развивать сотрудничество в области экспертных исследований в рамках борьбы с преступностью. Об этом сообщила ТАСС во вторник официальный представитель СК Белоруссии Юлия Гончарова по итогам встречи председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и первого замглавы СК Белоруссии Олега Шандаровича с участием председателя Государственного комитета судебных экспертиз республики Алексея Волкова.

"Участники встречи заявили о готовности продолжать обмен научным опытом, внедрять в практику положительные наработки в области экспертных исследований как России, так и Беларуси в целях повышения эффективности взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью", - отметила официальный представитель СК Белоруссии.

Глава СК России Бастрыкин посетил Минск с рабочим визитом. Ранее Бастрыкин и Шандарович обсудили актуальные вопросы расследования различного рода преступлений, в особенности экстремистской направленности и в сфере высоких технологий, защиты прав и законных интересов потерпевших от преступных посягательств.