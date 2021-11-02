Саркози отказался отвечать на вопросы суда по делу о соцопросах

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози покинул зал суда, отказавшись отвечать на вопросы по делу о нарушениях при заключении контрактов на проведение социологических исследований для Елисейского дворца. Об этом сообщает во вторник телеканал BFM.

Саркози подчеркнул, что если бы он ответил на вопросы суда, "разделения властей бы более не существовало".

Экс-президент Франции также подчеркнул, что, в соответствии с заложенным во французскую конституцию принципом разделения властей, глава государства отвечает "не перед судом, а перед французами".

По данным телеканала, Саркози провел в зале суда около 45 минут, после чего покинул заседание.

Дело о соцопросах

Разбирательство, названное местными СМИ делом о соцопросах для Елисейского дворца, началось в Исправительном суде Парижа 18 октября. Перед судом предстали, в частности, экс-глава МВД Франции (2011-2012) и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца (2007-2011) Клод Геан и бывший директор кабинета Саркози Эмманюэль Миньон.

Со времен президента-социалиста Франсуа Миттерана, то есть начала 80-х годов прошлого века, Елисейский дворец широко прибегал к проведению опросов общественности. При президенте Саркози эта практика продолжилась.

Впервые о возможных нарушениях при заключении контрактов на проведение соцопросов заговорила Счетная палата в 2009 году. В своем докладе она отметила, что Елисейский дворец заключил договоры на сумму в 1,5 млн евро "с одной из служб опроса общественности" без проведения предварительного тендера, как того требует закон. Также выяснилось, что Елисейскому дворцу продавались не оригинальные исследования, а опросы, проведенные по заказам различных СМИ, причем с наценкой в 65%.

Сам бывший президент пользуется иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные им в течение мандата. Вместе с тем нет никакого запрета на его участие в слушаниях в качестве свидетеля.

Саркози отказывался давать показания по этому делу, но Исправительный суд Парижа обязал экс-главу государства явиться на слушания. При этом суд выдал предписание доставить Саркози силами органов правопорядка в случае отказа бывшего президента явиться на заседание. После этого Саркози согласился прийти в суд.