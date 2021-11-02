Роспотребнадзор проверит воздух в Новой Москве после сообщений о странном запахе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора проверят состояние воздуха в Троицком и Новомосковском административных округах после сообщения жителей о том, что с появлением тумана появился странный запах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с появлением 2 ноября в СМИ информации о беспокойстве жителей Новой Москвы в связи с запахом, сопровождающим появление тумана, был организован дополнительный выезд специалистов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Троицком и Новомосковском административных округах для отбора проб воздуха по адресам: поселение Сосенское, деревня Сосенки, улица Ясеневая, д.6 и поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, дом 80. Информация о результатах указанных исследований будет размещена дополнительно", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, 2 ноября в штатном режиме на маршрутных постах филиалов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" во всех административных округах города проведен отбор проб атмосферного воздуха. По результатам проведенных исследований превышений содержания загрязняющих веществ (диоксид азота, углерода оксид, формальдегид, бензол, фенол, толуол, углерода гидрохлорид, серы диоксид, взвешенные вещества и специфические для определенных территорий аммиак и сероводород) не установлено.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Образовавшийся в столице туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха. Также в некоторых районах Московского региона ощущается запах гари. Днем во вторник туман частично рассеялся, однако к вечеру вновь сгустился. По данным Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), верхняя граница московского тумана ниже Останкинской телебашни, облака "покрыли" город на высоте 120 м.