Число госпитализируемых с коронавирусом в девяти регионах снизилось

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, которым необходима госпитализация, в последние две недели снизилось в девяти регионах России. В пяти из них доля свободных коек увеличилась на 10% и более, следует из данных, предоставленных ТАСС региональными властями.

Заболеваемость растет практически во всей стране - в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что показатель увеличивается в 78 регионах. Только в Калмыкии и Карелии, по ее словам, темпы распространения инфекции перешли к снижению. Однако, как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, нерабочие дни и связанные с ними ограничения уже улучшили ситуацию - впервые за долгое время число россиян, находящихся под медицинским наблюдением из-за болезни, уменьшилось.

ТАСС выяснил, в каких регионах нагрузка на медиков снижается, а где она еще не достигла пика.

Тенденция к снижению

Позитивные тенденции фиксируются прежде всего в регионах Приволжья, переживающих эту волну эпидемии тяжелее предыдущих. Так, в Удмуртии, где на прошлой неделе из-за сложной ситуации с коронавирусом побывала делегация Росздравнадзора, число госпитализаций снижается десять дней, а доля свободных коек выросла более чем вдвое и превысила 20%.

Схожая ситуация в Пермском крае - хотя число заболевших там увеличилось за месяц в полтора раза, а сам регион может скоро войти в первую десятку по количеству зарегистрированных заражений, власти говорят, что в больницах свободно более 1,5 тыс. мест. В пресс-службе Минздрава Оренбургской области ТАСС рассказали, что улучшение ситуации позволило в конце октября сократить коечный фонд и закрыть специализированные госпитали - сейчас пятую часть из 5 тыс. инфекционных коек перевели в резерв.

В некоторых регионах снижение числа госпитализаций сопровождается наращиванием количества больничных мест - так, в Нижегородской области, несмотря на максимальную с начала пандемии заболеваемость, долю свободных коек удается сохранять на уровне 15-20%, что потребовало развертывания еще около 2 тыс. в октябре. В Псковской области, где в середине месяца их количество увеличили в 1,5 раза, доля свободного фонда увеличилась почти до 25%.

Несмотря на положительную динамику, власти всех перечисленных регионов пока не планируют переводить освободившиеся больничные места для оказания плановой помощи.

Пик не пройден

В большинстве других регионов России обратная ситуация. Так, в Белгородской области заняты 90-95% больничных коек, и улучшить положение планируется за счет строительства двух быстровозводимых инфекционных центров. Поддерживать резерв на уровне 10-15% удается за счет развертывания новых мест в Астраханской, Ивановской, Курской и Саратовской областях, рассказали ТАСС власти этих регионов.

Наращивают число коек и за Уралом. Например, в Иркутской области и Красноярском крае за последние недели развернули около 800 мест, в Амурской - почти 500, в Томской - около 400.

Во многих регионах рост числа мест сопровождается и ростом нагрузки - в Приморье, по данным властей, она с середины прошлой недели увеличилась вдвое. В последние дни количество инфекционных коек в крае довели до 2,4 тыс., а 3 ноября в качестве ковидного госпиталя начнет работать пульмонологическое отделение краевой клинической больницы №1. "Места пока есть, но ситуация достаточно напряженная", - признавала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.