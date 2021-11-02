В Северной Осетии могут ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии предложило усилить меры по предупреждению распространения коронавируса в республике.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции предлагается перевести школы, ссузы и вузы республики на дистанционный формат обучения с 8 по 14 ноября. Перевести на удаленный формат работы сотрудников в возрасте 60+, имеющих хронические заболевания, на четыре недели для прохождения вакцинации. Ввести режим самоизоляции для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Освобождать сотрудников, прошедших вакцинацию, от работы на два дня", - сказал главный санитарный врач республики Алан Тибилов на заседании оперативного штаба.

Глава республики Сергей Меняйло поручил детально проработать предложенные ограничения. Он также отметил необходимость проработки возможности перевода школьников на дистанционную форму обучения.