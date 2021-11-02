Декларацию о защите лесов и землепользовании приняли 105 стран, включая Россию и США

ГЛАЗГО, 2 ноября. /ТАСС/. Россия, Великобритания, США, Германия, Израиль и еще 100 государств приняли во вторник Декларацию Глазго по лесам и землепользованию. Как говорится в документе, распространенном организаторами климатической конференции ООН в Глазго, страны подтвердили свои обязательства по устойчивому землепользованию и сохранению, защите и восстановлению лесов, а также других экосистем.

Государства, поддержавшие декларацию, заявили, что намерены работать по шести направлениям. В частности, они согласились предпринимать активные дальнейшие усилия по ускоренному восстановлению лесов и разработке новых торговых практик на национальном и международном уровне, которые продвигали бы устойчивое развитие и бережливое производство. Кроме того страны намерены выработать и имплементировать стимулирующие программы в области сельского хозяйства, которые бы учитывали вопросы защиты окружающей среды, а также увеличить объем средств, выделяемых на защиту лесов.

Организаторы конференции ранее сообщили ТАСС, что одним из ключевых мероприятий двухдневного климатического саммита, который проводится в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, станет принятие декларации о защите лесов и землепользовании. На согласившиеся принять Декларацию Глазго страны приходится свыше 85% общей площади лесов планеты. Помимо РФ, среди них находятся Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам мероприятия выразил уверенность, что этот документ, "несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере". Он добавил, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов, поскольку в стране "расположено около 20% всех мировых лесных массивов".

Российский лидер сообщил, что власти принимают самые серьезные и энергичные меры для сохранения лесов, совершенствуют управление лесным хозяйством, борются с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличивают площади лесовосстановления, последовательно наращивают финансирование на эти цели.