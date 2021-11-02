Постоянный центр вакцинации откроют в Рязанской области для увеличения темпов иммунизации

ТАСС, 2 ноября. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил открыть постоянный центр вакцинации для увеличения числа жителей региона, привившихся от коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"По поручению губернатора Николая Любимова большой центр вакцинации в Рязани будет открыт на постоянной основе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для создания центра вакцинации задействуют неиспользуемые площади помещений медицинского назначения или построят модульный центр. Планируется, что новый прививочный пункт будет расположен удобно для жителей региона. "Прошу в двухнедельный срок представить предложение о том, где открыть постоянный центр вакцинации, где люди будут в будущем вакцинироваться - будь это прививка от COVID-19, ревакцинация или прививка от гриппа", - приводятся слова Любимова.

Губернатор отметил, что, несмотря на рост числа желающих привиться, темпы вакцинации в регионе растут недостаточно быстро. Открытие единого кол-центра, запланированное на 3 ноября, позволит жителям региона получить консультации о вакцинации и мерах поддержки малого бизнеса, добавляется в сообщении.

Ранее на территории "Точки кипения" в Рязани открыли единый центр вакцинации, в котором можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи. Ожидается, что центр сможет принимать ежедневно от 1,8 до 3 тыс. человек. Всего на территории региона развернули 69 пунктов вакцинации, везде вакцина имеется в достаточном количестве.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировали 48 444 случаев заболевания, в том числе 239 за последние сутки. Выздоровели 42 719 человек, 1 436 пациентов умерли. Первый этап вакцинации прошли более 372 098 жителей, второй - 307 244. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 35,1%.