В Коми полностью обновили парк школьных автобусов

СЫКТЫВКАР, 2 ноября. /ТАСС/. Школьный автопарк полностью обновили в Республике Коми. 2 ноября во все муниципалитеты направили 30 новых школьных автобусов, полученных от правительства России, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"Мы получили 30 новых школьных автобусов <…>. В прошлом году за счет республиканских денег мы закупили 76 автобусов и полностью заменили устаревший парк, исключили вероятность того, чтобы на линию выходили автобусы старше 10 лет, это запрещено законом. Теперь мы полностью обновили школьный автопарк", - сообщил Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на сайте главы республики. По его словам, автобусы укомплектовали системой ГЛОНАСС и тахографами.

"В 2022-2023 годах правительство республики полностью направит средства регионального дорожного фонда на приведение в порядок дорог, по которым проходят школьные маршруты", - добавил руководитель региона.