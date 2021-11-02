В Чечне вакцинацию от коронавируса прошли более 137 тыс. человек старше 60 лет

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Более 137 тыс. человек старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса в Чеченской Республике. Это составляет 71,5% от запланированного числа, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"В Чеченской Республике, по последним данным, привито от COVID-19 около 692 тыс. жителей, что составляет 91,3% от плана [вакцинировать] 80% взрослого населения. При этом среди возрастной категории 60+ вакцинировано больше 137 тыс. человек, что составляет 71,5% от запланированного числа", - отметил Сулейманов.

По последним данным, в регионе выявили 25 532 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего 23 715 человек выздоровели, 728 умерли. Для лечения больных с коронавирусом в регионе развернуто 660 коек в пяти медучреждениях, еще около 1,5 тыс. коек находятся в готовности к развертыванию.

Власти Чечни объявили нерабочие дни в регионе с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с заболеваемостью ковидом. Посещать заведения общепита, торговли и услуг допускается при наличии QR-кода о пройденной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или документа о перенесенном заболевании. Также на период нерабочих дней введен запрет на проведение массовых общественных и политических мероприятий с участием более 50 человек. Гражданам в возрасте 60 лет и старше рекомендовано соблюдать режим полной самоизоляции.