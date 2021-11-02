В Северной Осетии установят три кислородные станции на базе медучреждений

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 ноября. /ТАСС/. Еще три кислородные станции установят в Северной Осетии на базе медучреждений республики. На эти цели выделено правительством РФ 97 млн рублей, сообщил во вторник врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев.

"Распоряжением правительства РФ выделено 97 млн рублей на три кислородные станции, будем устанавливать на базе учреждений. На базе одного учреждения уже есть кислородная станция", - сказал Тебиев.

По его словам, станции будут вырабатывать 2 т кислорода в сутки. Также рассматривается вопрос создания дополнительного завода по выработке кислорода.

Врио министра отметил, что в настоящее время перебоев с обеспечением медучреждений кислородом нет, вопрос находится на круглосуточном контроле.

"Я на связи почти со всеми директорами заводов, которые нам поставляют кислород. И мне нужна своевременная информация. Напряженность с нехваткой кислорода во всех регионах сейчас", - сказал глава республики Сергей Меняйло.