Доступ в парламент Украины разрешили только вакцинированным от COVID-19

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Верховная рада во вторник приняла постановление, которым на период действия карантина допуск в помещения парламента разрешен только людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, или с отрицательным результатом тестирования на COVID-19.

"На период действия карантина допуск в помещение административных зданий парламента депутатов, работников аппарата Рады, помощников-консультантов и других посетителей, а также представителей средств массовой информации разрешается только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцины, или отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, или справки об излечении от COVID-19, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа", - сказано в постановлении.

Спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на утро 1 ноября коронавирусом болеют семь депутатов и 21 работник аппарата парламента. По его словам, число вакцинированных депутатов будет известно после мониторинга COVID-сертификатов, которые будут проверяться при допуске в здание Рады.

"Количество привитых депутатов мы будем знать после того, как проведем мониторинг, и каждый депутат получит специальный пропуск, потому что каждый из них должен предъявить либо свой сертификат о прививках, либо делать ПЦР-тест, либо быстрый тест", - сказал спикер.

Он уточнил, что в Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует депутатов, помощников, работников аппарата и журналистов.