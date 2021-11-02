Источник: вопрос с выдачей сертификатов привитым "Спутником V" в Италии почти решен

РИМ, 2 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Рассмотрение вопроса о выдаче ковид-сертификатов привитым "Спутником V" в Италии находится на завершающей стадии, прорабатывается возможность предоставления им документа после введения дополнительной дозы вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правительственном дворце Киджи.

"Рассмотрение этого вопроса находится на завершающей стадии. Оценивается возможность признания "Спутника V" с точки зрения выдачи "грин-пасса" после [дополнительной] дозы вакцины на основе мРНК", - сказал собеседник агентства. Он указал, что досье находится на рассмотрении национального регулятора - Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). При этом источник не уточнил, в какой стране должна быть сделана дополнительная доза.

На основе мРНК пока используются только две вакцины - от американских компаний Pfizer и Moderna. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.

Возможность выдачи сертификатов привитым "Спутником V" после получения дозы другой вакцины впервые допустил представитель Минздрава Италии Джованни Рецца около месяца назад. Такое решение направлено в первую очередь на вакцинированных в РФ и других странах, в которых используется российский препарат. "Спутником V" привито большинство жителей республики Сан-Марино, расположенной на территории Апеннин. Пока они пользуются отсрочкой на итальянской территории, где "грин-пасс" необходим не только для посещения учреждений культуры, спортзалов, бассейнов, но и с 15 октября является пропуском на рабочее место.

Вопросы признания

Участники прошедшего в Риме в минувшие выходные саммита стран Группы двадцати (G20) высказались за общие стандарты при международных поездках, включая требования к сертификатам о вакцинации. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите в режиме видеоконференции, заявил, что недобросовестная конкуренция приводит к тому, что до сих пор не все страны мира могут получить доступ к вакцинам и другим ресурсам. Он призвал страны "двадцатки" к взаимному признанию вакцин и сертификатов о вакцинации.

К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. В процессе рассмотрения заявок на одобрение находятся еще 13 препаратов, в том числе российские "Спутник V" и "Эпиваккорона".

В ЕС признаются ковид-сертификаты определенного образца, свидетельствующие о вакцинации признанными на его территории препаратами, в перечень которых не входит российский "Спутник V", используемый в более чем 70 странах.