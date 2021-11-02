На Кубани обманутым дольщикам выплатили более 3,2 млрд рублей компенсаций

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. дольщиков в Краснодарском крае получили компенсационные выплаты на сумму, превышающую 3,2 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

"По 21 дому наблюдательный совет принял решение о возмещении средств дольщикам. На сегодняшний день выплаты уже получил 1 231 участник строительства тех домов, по которым было принято такое решение. Сумма выплат составила более 3,2 млрд рублей. Также начались выплаты компенсаций дольщикам пяти домов, наблюдательный совет по которым состоялся 5 октября 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что за счет Фонда защиты дольщиков в регионе восстанавливают права по 44 объектам, 23 из которых достраиваются. Всего на достройку фонду передали более 186 тыс. кв. м жилья.

"Применение механизмов фонда на Кубани идет опережающими прогнозы темпами, и это важный показатель того, что все усилия, предпринимаемые для решения проблем дольщиков в регионе, оправданы. Мы сформировали эффективную систему завершения проблемных объектов и восстановления прав участников строительства и готовы к наращиванию темпа работы фонда", - приводит пресс-служба слова директора регионального фонда Евгении Шумейко.

Ранее сообщалось, что в 2021 году дольщики получили ключи от более чем 5 тыс. квартир. За последние пять лет в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тыс. квартир. Ранее губернатор Краснодарского края поручил решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2023 года.