Система QR-кодов может продолжить действовать в Новгородской области после нерабочих дней

ТАСС, 2 ноября. QR-коды для посещения торговых центров, учреждений культуры, общепита, фитнес-залов и других общественных мест в Новгородской области будут проверяться у жителей региона и после завершения периода нерабочих дней. Такие намерения региональных властей озвучил во вторник в эфире телеканала РБК губернатор Андрей Никитин.

"Я совершенно не исключаю, что в ряде отраслей у нас QR-коды останутся и дальше. Как уже многие коллеги - губернаторы говорили, эта история будет надолго", - сказал Никитин.

Новгородская область первой из регионов России заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. "Ковидные каникулы" в области продлеваются до 15 ноября, еще на одну неделю после общероссийских. В эту неделю приостанавливается торговля непродовольственными товарами, работа заведений общепита, кинотеатров, саун, сферы бытовых услуг, ограничения вводятся на проведение экскурсий и массовые развлекательные мероприятия.

По словам главного санитарного врача Новгородской области Елены Никифоровой, сейчас в области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, за прошедшую неделю он составил 22%. В основном болеет работающее население (около 50% случаев) и неработающие пенсионеры (30% случаев). Среди детей больше всего случаев заражения фиксируется у школьников от семи до 17 лет. Все заболевания протекают с клиническими формами, только 11-13% - бессимптомно.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 50 923 случая заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки - 282 случая. После заражения коронавирусом в регионе выздоровели 45 423 человека, 522 умерли. Свободный коечный фонд составляет около 13%.