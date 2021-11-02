В Татарстане на три года зарезервировали участки под строительство и реконструкцию М-7

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана зарезервировали земельные участки в двух районах республики под строительство и реконструкцию трассы М-7 в рамках развития направления до Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Зарезервировать для государственных нужд Республики Татарстан в целях реализации проекта "Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 1120+500 - км 1138+000, Республика Татарстан" в рамках развития направления "Казань - Екатеринбург" сроком на три года земельные участки", - говорится в постановлении.

Участки расположены в Актанышском и Мензелинском муниципальных районах Татарстана. Согласно постановлению, на участках ограничиваются права собственников в части возведения зданий и сооружений, проведения оросительных, осушительных, агролесомелиоративных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительства прудов и других водных объектов.

Старший научный сотрудник центра исследования транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Павел Зюзин прокомментировал ТАСС, что резервирование не означает, что работы на участке начнутся в ближайшее время. Однако резервирование могут продлить по истечении трех лет. "Задача любого резервирования - сохранять эту зону, эти территории от застройки капитального строения. Потому что автомобильная дорога - линейный объект. Она не может свернуть. И если в коридоре начнется капитальное строительство каких-либо зданий или самострой, то в дальнейшем придется очень длительно судиться с собственниками. И для того, чтобы избежать этих проблем, такой путь наиболее оптимальный", - сказал Зюзин.

В апреле президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань М-12 продлят до Екатеринбурга, а строительство всей трассы закончат до 2024 года. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза - с 14 до семи часов. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной.

Ранее заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чукин сообщал, что в рамках продления М-12 до Екатеринбурга участок трассы М-7 планируется сделать четырехполосным. Также в коридор трассы войдет обход Набережных Челнов и Нижнекамска с мостовыми переходом через реку Кама.