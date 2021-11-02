Глава Чувашии заявил, что QR-коды будут действовать минимум до Нового года

ТАСС, 2 ноября. Действие QR-кодов в Чувашии для доступа граждан в различные учреждения сохранят минимум до Нового года. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев во время прямого эфира о ситуации c коронавирусом в регионе в своем аккаунте в социальной сети Instagram во вторник.

"Я думаю, что как минимум до Нового года режим использования QR-кодов в Чувашии не будет снят", - сказал он.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека высокое количество антител в связи с перенесенной болезнью в течение последнего полугода. Те, у кого нет телефона, позволяющего предъявить QR-код, смогут показать бумажный аналог документа.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявили 38 172 случая коронавируса. Выздоровели 33 459 человек, умерли 2 794 пациента с подтвержденной инфекцией.