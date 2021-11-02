Эксперт: срок действия сертификатов о вакцинации необходимо сократить до полугода

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Период действия сертификатов о вакцинации необходимо сократить с года до шести месяцев, так как антитела держатся меньше года. Об этом сообщил в ходе прямого эфира главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев

"Сертификат [о вакцинации] все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена", - сказал Токарев.

Он добавил, что антитела сохраняются у пациентов менее года.