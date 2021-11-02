Рада в первом чтении утвердила уголовную ответственность за фальшивые COVID-сертификаты

КИЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Верховная рада на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности и введении крупных штрафов за подделку сертификатов о вакцинации и их использование.

"Учитывая, что в действующей редакции Уголовного кодекса Украины отсутствует уголовная ответственность за подделку документов, касающихся проведения вакцинации, проектом закона предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 3213, которая предусматривает установление ответственности за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тыс. гривен (порядка $647) до 34 тыс. гривен ($1 293) или ограничения свободы сроком до двух лет", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, проект закона предусматривает ответственность медиков за подделку информации о проведении прививок в виде штрафа от 34 тыс. гривен до 68 тыс. гривен ($2 587) или лишения свободы на срок до двух лет с потерей права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Документ также предполагает ответственность за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации - штраф от 85 тыс. гривен ($3 233) до 170 тыс. гривен ($6 466).