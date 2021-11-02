Эксперт: позиция о выдаче QR-кодов неофициально переболевшим ковидом не поддерживается

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Переболевшими ковидом считаются те граждане, у которых заболевание было подтверждено, в частности, они имеют иммунитет к инфекции. Позиция о выдаче QR-кодов неофициально переболевшим не поддерживается, заявил во вторник журналистам главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

"К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды соответствующие и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно. Перенесшими ковид принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено, - они имеют иммунитет. Через полгода после заболевания они должны пройти ревакцинацию, чтобы поддерживать иммунитет таким, чтобы защищаться от новых штаммов", - сказал он.